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Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı

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Yurt dışında bir lisede öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği kutlama sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Öğrencilerin sırayla karnına sakladıkları balonları patlatırken, hamile öğrenci bebeğini işaret etti.

Yurt dışında bir lisede kayda geçen görüntülerde, öğretmenin hamile bir öğrencisinin doğum öncesi anlarını kutlamak için düzenlediği etkinlik şaşkınlık yarattı. Sınıf içindeki olağan dışı kutlamanın sosyal medyada paylaşılmasıyla kimileri o anlara güldü kimileri ise kızdı.

BU DEFA BALON DEĞİL BEBEK ÇIKTI

Sınıf içerisindeki kadın ve erkek öğrencilerin kamera karşısına geçerek karınlarına sakladıkları balonları teker teker patlattığı görüldü. Ancak sıra son öğrenciye gelince ilginç bir manzara ortaya çıktı. Öğretmenin, ellerinden tuttuğu öğrenci kendi etrafında dönerek karnını açtı. Ancak bu defa diğerleri gibi patlatacağı bir balon yoktu. Hamile olan öğrenci karnını severek bebeğini işaret etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Diğer öğrenciler ise o anları alkışlayarak kutladı. Daha sonra ise hamile olan kişi ve arkadaşlarının hep birlikte poz verdiği görüldü. O kutlamadan geriye ise bu görüntüler kaldı. Ancak, videonun paylaşılmasıyla birlikte, tepkiler de beraberinde geldi. Bazıları, bu tür etkinliklerin okul ortamında uygun olmadığını düşünerek eleştirdi. Kimi izleyiciler ise, öğretmenin ve öğrencilerin samimi ve sevgi dolu davranışlarını takdir etti.

Haberler.com / Eymen Dursun - Eğitim

Aile İçi Şiddet Eğitim Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Fakır:

bizde laik bir ülkeyiz oraya doğru son hız gidiyoruz. çok sürmez bizim ülkemizde böyle çağdaş görüntülere sahne olur.

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