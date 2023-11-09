Öğrencisini sınıfta darbeden öğretmen, serbest bırakıldı

İstanbul'da bir öğretmen, sınıfta öğrencisini kitapla defalarca kez vurarak darbetti. Olayın ardından öğrencinin abisi de öğretmeni darbetti. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadığı için her iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi Lisesi'nde öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı öğrenen ve öğretmeni darp eden öğrencinin abisinin de karşılıklı şikayetçi olunmaması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAFASINA DEFALARCA VURDU

Beylikdüzü Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi Lisesi'nde 7 Kasım günü meydana gelen olayda, Mehmet Şakir B. isimli edebiyat öğretmeni, Yusuf E. isimli öğrencisini iddiaya göre derste müzik dinlediği için kitapla defalarca kez vurarak darp etmişti.

ÖĞRENCİNİN AİLESİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Ertesi gün olaya ilişkin görüntüleri izleyen Yusuf E.'nin ağabeyi İrfan E. olayın yaşandığı okula gelerek Mehmet Şakir B.'yi mağdur Yusuf E. ile beraber saldırarak darp etmişti. Yaşanan olayda öğretmen Mehmet Şakir B.'nin bileği kırılmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün öğretmen Mehmet Şakir B. ve öğrencinin ağabeyi İrfan E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen İrfan E. ve Mehmet Şakir B.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından her iki şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

DARBEDİLEN ÖĞRENCİ O ANLARI ANLATTI

Öte yandan öğretmeni tarafından acımasızca dövülen öğrenci o esnada neler yaşandığını anlattı. Kendisini döven öğretmenin yanlış ders saatinde sınıfa geldiğini ifade eden öğrenci, "Sınav kağıtlarını dağıtacağı sırada arkamdaki öğrencilerden birinin telefonu çaldı. Yanıma gelip 'sen neden şarkı açıyorsun sınavda' dedi. Elindeki kitapla kafama vurmaya başladı" ifadelerini kullandı.