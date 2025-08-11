Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu

MEB, 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin atamaları sonuçlarını açıkladı. Yazılı açıklamada, 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yapılan açıklamaya göre, tercih ettiği eğitim kurumlarından birine yerleşemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine gerçekleştirildiği ifade edildi. Böylece, iller arası mazerete bağlı atama başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin atama işlemleri sonuçlandırılmış oldu.

Gerçekleştirilen atama sonuçlarına, buradan adresinden ulaşılabileceği belirtildi.