Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu

Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

MEB, 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin atamaları sonuçlarını açıkladı. Yazılı açıklamada, 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yapılan açıklamaya göre, tercih ettiği eğitim kurumlarından birine yerleşemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine gerçekleştirildiği ifade edildi. Böylece, iller arası mazerete bağlı atama başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin atama işlemleri sonuçlandırılmış oldu.

Gerçekleştirilen atama sonuçlarına, buradan adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Eğitim
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki banka çalışanı, müşterilerin kendilerini görmediğini sanıp buzlu cam arkasında ilişkiye girdi

İki banka çalışanı, müşterilerin gözü önünde ilişkiye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.