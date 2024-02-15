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Öğrencilerini her sabah dans eşliğinde sınıflara alıyor

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Kayseri'de bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni Şule Yüksel, her sabah öğrencilerini dans eşliğinde sınıflara alıyor. Öğrencilerin eğlendiği anların yer aldığı videolar, sosyal medyada günün en konuşulanları arasına girdi.

Haberler.com Haber Merkezi / Kaan Güler - Eğitim

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