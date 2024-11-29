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Öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler, hiç beklemedikleri bir karşılık aldı

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Öğretmenler Günü'nde öğretmenine hediye alan öğrenciler hiç beklemedikleri bir karşılık aldı. Öğretmen, harçlıklarıyla kendisine çiçek ve pasta alan öğrencilere, "İstemiyordum, neden aldınız? Yapmayın diyorum" diyerek tepki gösterdi.

Öğretmenler Günü'nde öğrencilerin, harçlıklarıyla sürpriz yaptığı öğretmenden tepki geldi.Öğretmen, elinde pasta ve çiçekle sınıfa giren öğrencileri görünce hem şaşırdı hem de duygulandı.

"İSTEMİYORDUM"

Öğrencilerin "Öğretmenler Günü" diye harçlıklarını kullanıp masraf yapmasına sinirlenen öğretmen, "Çok teşekkür ederim ama böyle şeyler istemiyordum" diyerek çıkış yaptı. Öğrenciler, "Çok az ödedik" deyip öğretmeni ikna etmeye çalışırken öğretmen, "Niye yapıyorsunuz, yapmayın diyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Öğrencilerin sürpriz videosu kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılardan bazıları öğretmenin verdiği tepkiyi fazla bulurken bazı kullanıcılar ise öğrencilerin cebini düşündüğü için öğretmeni tebrik etti.

Öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler, hiç beklemedikleri bir karşılık aldı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Eğitim
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıEngin Bayraktar:

Nezaketten anlamayan , nasıl tepki vereceğini bilmeyen bu kişi mi çocuklarımızı eğitecek?

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme389
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Haber YorumlarıZeynep:

Bence kötü niyetle o tepkiyi vermemiş, öğrencilerin parasının gitmesini istememiş. Kız öğrenci 'herkes az verdi' diyor

Yorum Beğen445
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıMehmet Hadi YILDIRIM:

1.si hoca, böyle seyleri sevmeyebilir, eneniyete sokar 2.si masraf istemiyor 3.tatlim diyor, küfür etmiyor, yani onların iyiliği için konuşuyor, 4. Ben bu hocayı CANDAN TEBRİK EDİYORUM

Yorum Beğen259
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Hocam, keşke çocukların unutamayacağı o tepkinizi vermeseydiniz...

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme110
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Haber YorumlarıMehmet :

Empatisiz şey o çocukların kalbi kırılırmı. Küfür edecek neredeyse...

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme159
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Öğrencilerin içinden gelmiş. Ağır tepki olmuş.

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme91
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Haber YorumlarıAlper Filiz:

Bir musibet bin nasihatten iyidir. Demek ki neymiş? kimseye olduğundan fazla değer verilmezmiş!

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme103
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Haber YorumlarıBerkant Tezcan:

Ya bu öğretmene varya günaydın hocam demek bile yanlış buna iyilik insanlık yapmican arkadaş.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme116
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Haber YorumlarıMuhabbet Kuşu:

maalesef öğretmenler günü okullarda velilerin boy gosterdigi bı etkinliğe dönüşmüş durumda ziynet eşyası alan bile var alamayan öğrencilerin piskolojisi kimin umrunda öğretmenin tavrı kesinlikle haklı hemde çocukların harçlığı bitmesin aç kalıp hediye peşinde kosmasinlar istemis

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

aferin hocaya. bu tavır o çocukların hayatını şekillendirecek, hep akıllarına gelecek ve bu konuda hassas davranacaklar.

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme15
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