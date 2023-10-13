Nusaybin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne boya desteği

Nusaybin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne okullarda kullanılmak üzere boya desteğinde bulundu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla boya teslim edildi.

Nusaybin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne boya desteğinde bulundu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne okullarda kullanılmak üzere boya verildi.

Misak-ı Milli İlkokuluna boya teslim edilirken hazır bulunan Kaymakam Kayabaşı, imkanları çerçevesinde Kaymakamlık ve Belediye olarak milli eğitim ve okulların her türlü ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Okul ziyaretinde Kayabaşı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.