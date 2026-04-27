NÖHÜ'de yapay zeka ve otonom sistemlerle tarımsal dönüşüm konuşuldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm" programında, tarımda dijitalleşme, yapay zeka destekli uygulamalar ve otonom sistemlerin üretim süreçlerine katkısı ele alındı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Hasan Uslu, Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, protokol üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik, 300'ü aşkın lise öğrencisi ve öğretmenin de yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Şekeroğlu, fakültenin eğitim ve uygulama imkanları hakkında bilgi vererek tarım alanında yaşanan sorunlara bilimsel çözümler üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, konuşmasında Niğde'nin güçlü tarımsal potansiyeline dikkat çekerek, tarımın teknolojiyle bütünleşmesinin verimlilik ve katma değer açısından önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. Akmeşe, ilin sahip olduğu tarımsal kapasitenin bilim ve teknoloji desteğiyle daha da güçleneceğini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitenin tarım alanındaki akademik altyapısı, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin araştırma ve uygulama imkanları ile bölge tarımına sağlanan katkılar hakkında bilgi verdi. Üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinen Uslu, yerel üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Panelde TÜME Vakfı Başkanı Abdulkadir Karagöz ile TEKNOFEST tarım girişimcisi Deniz Kaya konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde konuşan Abdulkadir Karagöz, Niğde'de 640 gencin teknoloji üretimine yönlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması ve gençlerin teknoloji odaklı projelere teşvik edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Karagöz, özellikle TEKNOFEST kapsamında geliştirilecek projelerin destekleneceğini ifade etti.

Konuşmacılardan Deniz Kaya ise hayvancılık alanındaki girişimcilik sürecini anlatarak, teknoloji kullanımının üretimde verimliliği artırdığını ve otonom sistemlerin hayvancılıkta da etkin şekilde kullanılabileceğini ifade etti.

Etkinlik kapsamında, Niğde Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan ve yapay zeka ile tarımın buluştuğu projelerin yer aldığı stantlar da sergilendi.

Stantları inceleyen Vali Nedim Akmeşe, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı