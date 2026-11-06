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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde eğitimcilere diksiyon eğitimi verildi

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde eğitimcilere diksiyon eğitimi verildi
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, Eğitimcilerin Eğitimi Programı kapsamında 'Güzel Konuşma ve Diksiyon' eğitimi düzenlendi. Mustafa Demircan'ın verdiği eğitimde nefes, ses, vurgu ve beden dili anlatıldı; katılımcılar uygulama yaptı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, Eğitimcilerin Eğitimi Programı kapsamında 'Güzel Konuşma ve Diksiyon' eğitimi düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Demircan'ın verdiği eğitimde doğru nefes alma teknikleri, sesin etkili kullanımı, kelimelerin doğru vurgulanması ve beden dilinin iletişimdeki rolü ele alındı. Katılımcılar, eğitimde anlatılan teknikleri uygulamalı çalışmalarla denedi. Katılımcıların sınıf içinde ve sosyal yaşamda kendilerini daha açık ve etkili biçimde ifade edebilmeleri amacıyla yapılan eğitime ilişkin bilgi veren Demircan konuşmanın yalnızca bir aktarım aracı değil, aynı zamanda güven ve etkileşim unsuru olduğunu vurgulayarak, eğitimcilerin bu becerileri öğrencilerine de örnek teşkil edecek şekilde kullanmalarının önemine değindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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