Haberler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde tarım makineleri programı açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde tarım makineleri programı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu bünyesinde, tarımsal üretimde teknolojik dönüşümü destekleyecek Tarım Makineleri Programı açıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu bünyesinde, tarımsal üretimde teknolojik dönüşümü destekleyecek Tarım Makineleri Programı açıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada yeni program kapsamında öğrencilerin sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağlayacak modern tarım teknolojilerini hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle öğrenme imkanı bulacağı ifade edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, açılan yeni programın önemine dikkat çekerek tarımda makineleşme ve teknolojik dönüşümün kritik bir alan olduğunu vurguladı.

Rektör Uslu, "Üniversite olarak amacımız yalnızca teorik bilgi sunmak değil, aynı zamanda uygulamaya dayalı eğitim anlayışıyla donatılmış, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen kalifiye elemanlar yetiştirmek. Tarımda teknolojik dönüşüme katkı sağlayacağız ve öğrencilerimizi geleceğin ihtiyaçlarına karşı en donanımlı teknikerler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılan programla birlikte, tarım sektöründe verimliliği artıracak teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, üretim süreçlerine hakim ve uygulama becerisi yüksek teknik elemanların yetiştirilmesi hedefleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
İran 'Vurduk' dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı

İran "Vurduk" dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Ordu şokta! Saniyeler sonra çakıldı
Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış