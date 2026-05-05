Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde tarım makineleri programı açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu bünyesinde, tarımsal üretimde teknolojik dönüşümü destekleyecek Tarım Makineleri Programı açıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada yeni program kapsamında öğrencilerin sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağlayacak modern tarım teknolojilerini hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle öğrenme imkanı bulacağı ifade edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, açılan yeni programın önemine dikkat çekerek tarımda makineleşme ve teknolojik dönüşümün kritik bir alan olduğunu vurguladı.

Rektör Uslu, "Üniversite olarak amacımız yalnızca teorik bilgi sunmak değil, aynı zamanda uygulamaya dayalı eğitim anlayışıyla donatılmış, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen kalifiye elemanlar yetiştirmek. Tarımda teknolojik dönüşüme katkı sağlayacağız ve öğrencilerimizi geleceğin ihtiyaçlarına karşı en donanımlı teknikerler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılan programla birlikte, tarım sektöründe verimliliği artıracak teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, üretim süreçlerine hakim ve uygulama becerisi yüksek teknik elemanların yetiştirilmesi hedefleniyor. - NİĞDE

