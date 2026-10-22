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Niğde'de narkotik ekipleri 18 etkinlikte 2 bin 92 vatandaşı bilgilendirdi

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Niğde'de narkotik ekipleri 18 etkinlikte 2 bin 92 vatandaşı bilgilendirdi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 18 etkinlik düzenleyerek 2 bin 92 vatandaşa bilgilendirme yaptı. Etkinliklerde katılımcılara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 18 etkinlikte, 2 bin 92 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde toplam 18 etkinlik gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliklerde 2 bin 92 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, katılımcılara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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