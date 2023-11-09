Niğde Akşemseddin Bilim Sanat Merkezi Öğrencileri Huzurevi Ziyareti

Niğde Akşemseddin Bilim Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri, 'Değerler Eğitimi' kapsamında Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, yaşlılarla sohbet ederek küçük hediyeler verdi ve mini bir konser düzenlendi.

Niğde Akşemseddin Bilim Sanat Merkezi, öğretmen ve öğrencileri 'Değerler Eğitimi' çerçevesinde huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Niğde Akşemseddin Bilim Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ziyaretinde huzurevi sakinleri ile sohbet eden öğrenciler ziyarette verdikleri küçük hediyelerle yaşlıları mutlu etti. BİLSEM Müzik Bölümü öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı mini konser de verildi. Niğde Akşemseddin Bilim Sanat Merkezi Müdürü Ahmet Kılıç, BİLSEM ailesi adına Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi Müdürü Cemil Öztürk'e çiçek takdim etti.

Kılıç yaptığı açıklamada; "Öğrencilerimiz, bu ziyaret sayesinde yaşlıları ziyaret etmenin onları ne kadar sevindirdiğini fark ettiler, büyüklerimizi hatırlamanın önemini kavramış oldular. Bu anlamlı ziyaretin gerçekleşmesinde emeği geçenlere,öğretmenlerimize, müzik zümre öğretmenlerine ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi. - NİĞDE