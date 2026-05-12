Haberler

Nazilli Anadolu Lisesi'nden öğrencilerine uluslararası deneyim

Nazilli Anadolu Lisesi'nden öğrencilerine uluslararası deneyim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Model United Nations (MUN) konferansı, öğrencilere uluslararası platformları deneyimleme fırsatı sundu. Farklı ülkeleri temsil eden öğrenciler, küresel sorunlara çözüm aradı.

Nazilli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Model United Nations (MUN) konferansı ile öğrencilere uluslararası platformları deneyimleme fırsatı sunuldu.

Öğrencilerin Birleşmiş Milletler komitelerini canlandırarak farklı ülkeleri temsil ettiği, küresel sorunlara çözüm aradığı Model United Nations (MUN), konferansı Nazilli Anadolu Lisesi2nde düzenlendi. Okul, gerçekleştirdiği MUN konferansıyla hem eğitimde yenilikçi yaklaşımını ortaya koydu hem de öğrencilerine uluslararası platformları deneyimleme fırsatı sundu.

Konferansın organizasyon sürecinde okulun İngilizce öğretmenleri Zeynep Kıranta ve Aydın İmrak öncülük ederken, öğrenciler de hazırlık çalışmalarında aktif rol aldı. Etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Aydın genelinden birçok okulun katıldığı konferansta; Nazilli Anadolu Lisesi, Ortaklar Fen Lisesi, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Nazilli Fen Lisesi, Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi, Germencik Anadolu Lisesi, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Nazilli Anadolu Sınav Koleji ve Akademi Kültür Koleji yer aldı. Toplam 110 delegenin katılım sağladığı etkinlikte öğrenciler, farklı ülkeleri temsil ederek güncel küresel sorunları tartıştı ve çözüm önerileri geliştirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar

150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta oyuncu Gül Onat 1 haftada 3 ameliyat geçirdi! Son hali sevenlerini üzdü

Sihirli Annem'in Perihan Teyzesiydi! Sevenlerinden dua istedi
Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Gelirse şampiyon yapar! İşte Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği gibi açıklayacağı golcü

Çuvalla para verip alacağı golcü ortaya çıktı

Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
Usta oyuncu Gül Onat 1 haftada 3 ameliyat geçirdi! Son hali sevenlerini üzdü

Sihirli Annem'in Perihan Teyzesiydi! Sevenlerinden dua istedi
İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar

İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar
Gelinlikle uçtu, herkesin gözü damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı

Gökyüzünde gelini gören damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı