Nazilli Anadolu Lisesi'nden öğrencilerine uluslararası deneyim

Nazilli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Model United Nations (MUN) konferansı ile öğrencilere uluslararası platformları deneyimleme fırsatı sunuldu.

Öğrencilerin Birleşmiş Milletler komitelerini canlandırarak farklı ülkeleri temsil ettiği, küresel sorunlara çözüm aradığı Model United Nations (MUN), konferansı Nazilli Anadolu Lisesi2nde düzenlendi. Okul, gerçekleştirdiği MUN konferansıyla hem eğitimde yenilikçi yaklaşımını ortaya koydu hem de öğrencilerine uluslararası platformları deneyimleme fırsatı sundu.

Konferansın organizasyon sürecinde okulun İngilizce öğretmenleri Zeynep Kıranta ve Aydın İmrak öncülük ederken, öğrenciler de hazırlık çalışmalarında aktif rol aldı. Etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Aydın genelinden birçok okulun katıldığı konferansta; Nazilli Anadolu Lisesi, Ortaklar Fen Lisesi, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Nazilli Fen Lisesi, Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi, Germencik Anadolu Lisesi, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Nazilli Anadolu Sınav Koleji ve Akademi Kültür Koleji yer aldı. Toplam 110 delegenin katılım sağladığı etkinlikte öğrenciler, farklı ülkeleri temsil ederek güncel küresel sorunları tartıştı ve çözüm önerileri geliştirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı