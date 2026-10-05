Muş Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası için program düzenlendi

Muş Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası için program düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, din görevlilerinin vatandaşlarla yakından ilgilenmesi gerektiğini belirtti, gençlere yönelik çalışmaların artırılmasına dikkat çekti; başarı belgeleri takdim edildi.
MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Malazgirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayan ve din görevlileri katıldı. Kaymakam Kahraman ise din görevlilerinin vatandaşlarla daha yakından ilgilenmesi ve görevlerini daha özverili şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Kahraman, özellikle gençlere yönelik çalışmaların artırılmasının önemine dikkat çekti.
Programda konuşan Müftü Ayan, camilerin toplumdaki önemine dikkat çekerek din görevlilerinin vatandaşlara yönelik hizmetlerinin önemini vurguladı.
Programın sonunda görevlerini özverili şekilde sürdüren din görevlilerine başarı belgeleri, Kaymakam Kahraman tarafından takdim edildi.