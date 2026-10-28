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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Alican, ETÜ'de 1071 Malazgirt Zaferi'ni ele aldı

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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, ETÜ'de düzenlenen konferansta 1071 Malazgirt Zaferi'nin tarihsel önemini ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasındaki rolünü ele aldı. Program, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın Alican'a hediye takdimiyle sona erdi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) düzenlenen " Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek" başlıklı konferansta 1071 Malazgirt Zaferi'nin tarihsel önemini, Anadolu'nun tarihsel sürecindeki yerini ve kültürel mirasını ele aldı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin tarihsel öneminin ele alındığı konferansa, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda, Malazgirt Zaferi'nin tarihsel arka planı ve Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesindeki rolü üzerinde duruldu.

Prof. Dr. Mustafa Alican, Malazgirt Savaşı'nın tarihsel süreç içerisindeki etkilerinin anlaşılmasında bilimsel araştırmaların önemine değindi. Savaşın gerçekleştiği coğrafyanın tarihsel özellikleri ve bölgenin geçmişine ışık tutan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunan Alican, Malazgirt'in tarihsel mirasının farklı kaynaklar ve araştırmalar ışığında incelenmesinin önemini vurguladı.

Yazılı kaynakların saha araştırmaları ve arkeolojik bulgularla birlikte değerlendirilmesinin geçmişin daha kapsamlı anlaşılmasına katkı sağladığını belirten Alican, Anadolu'nun tarihi ve kültürel mirasının araştırılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekti.

İlgiyle takip edilen program, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'a hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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