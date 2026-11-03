Muğla'daki hastanede ameliyathane hemşireliği eğitimi 12 kursiyerle tamamlandı

Muğla'daki hastanede ameliyathane hemşireliği eğitimi 12 kursiyerle tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 12 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. Hastanede düzenlenen kapanış törenine Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar, hastane yönetimi, kursiyerler ve eğitim ekibi katıldı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 12 kursiyerin katılımıyla tamamlandı.
Eğitim programının sona ermesi dolayısıyla hastanede kapanış töreni düzenlendi. Törene Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Gönül Korkmaz, hastane yönetim ekibi, kursiyerler ve eğitim ekibi katıldı.
Ameliyathane hemşireliği alanında mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamladı.