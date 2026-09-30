Muğla 112 çalışanları Dokuzçam'daki öğrencilere 400 kitap ulaştırdı

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Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının katkılarıyla temin edilen 400 kitap, Menteşe Dokuzçam Mahallesi'ndeki anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaştırıldı.

Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak Dünya Klasikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Tavsiye Listesi'nden seçilen kitaplar öğrencilere hediye edildi. Okula ayrıca futbol ve voleybol topları da teslim edildi.

Etkinlikte 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları öğrencilerle bir araya gelerek futbol ve voleybol oynadı. Kitapları inceleyen öğrenciler, 112 çalışanlarıyla sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Program kapsamında öğrencilere 112 Acil Çağrı Sistemi ve tek numara uygulaması hakkında da bilgi verildi. Acil durumlarda 112'nin doğru kullanılması ve çağrı sırasında doğru ve eksiksiz bilgi verilmesinin önemi anlatıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin kitapla buluşması sağlanırken, spor malzemeleriyle de okulun sosyal ve sportif faaliyetlerine katkı sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı