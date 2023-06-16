Mudanya Belediyesi Kreşleri Mezuniyet Heyecanı Yaşattı

Mudanya Belediyesi'nin Zübeyde Ana Çocuk Akademisi ile M. Agah Bursalı Kreşi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

Mudanya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Zübeyde Ana Çocuk Akademisi ile M. Agah Bursalı Kreşi, 2022-2023 eğitim dönemi mezunlarını verdi.

Mezuniyet belgelerini Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın elinden alan öğrenciler, sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Eğitim dönemi boyunca kreşlerimizde hem akademik hem de sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklarımızın çok yönlü gelişmelerine destek verdik. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı ve kalplerindeki o sıcacık sevgiyi görmenin değeri paha biçilemez. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onların en iyi şekilde eğitim alması için çalışıyor, eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyoruz" dedi.