MSKÜ, istek, şikayet ve memnuniyet sistemini tüm kurum dışı paydaşlara açtı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), hayata geçirdiği 'İstek, Şikayet ve Memnuniyet Bildirim Sistemi'ni artık yalnızca akademik ve idari personel ile öğrencilerin değil, kurum dışındaki tüm paydaşların erişimine de açtı.

"Fikirlerinizle Büyüyor, Birlikte Gelişiyoruz" sloganıyla kullanıma sunulan platform, Üniversitenin kurumsal mükemmellik hedefine ulaşmasında paydaş katılımını temel bir bileşen olarak konumlandırıyor. Akademik ve idari kadronun, öğrencilerin, mezunların ve Üniversite ile teması olan tüm kesimlerin görüşlerinin, kurumsal gelişimin anahtarı olduğu vurgulanan sistemde; kullanıcılar istek, şikayet ve memnuniyetlerini doğrudan Üniversite yönetimine iletebiliyor.

Sistemin devreye alınmasındaki temel amaç, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını kurumsal işleyişin her alanına yaymak, paydaşlardan gelen geri bildirimleri hızlı, izlenebilir ve çözüm odaklı bir şekilde değerlendirmek olarak açıklanıyor. Bu sayede MSKÜ, hizmet kalitesini sürekli iyileştirme sürecine paydaşlarını doğrudan dahil etmeyi hedefliyor.

Platform üzerinde, öğrenciler ve üniversite personeline yönelik özel bir giriş alanı bulunuyor; bu alanı kullanan kurum içi paydaşlar, başvurularının durumunu kendi panellerinden takip edebiliyor. Sistemin kurum dışı paydaşlara açılmasıyla birlikte, Üniversite ile ilişkisi olan ancak kurum bünyesinde resmi bir kimliğe sahip olmayan kişi ve kuruluşlar da aynı platform üzerinden geri bildirimde bulunabilecek. Kullanıcılara süreç boyunca yol göstermek amacıyla sayfada ayrıca bir "Kullanım Kılavuzu" bağlantısı da yer alıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bu adımla birlikte kurumsal iletişimini daha geniş bir paydaş tabanına yayarak, çok yönlü katılımı esas alan yönetim vizyonunu somut bir uygulamaya dönüştürmüş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı