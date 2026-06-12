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Yeni okulda ilk sahne

Yeni okulda ilk sahne
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Sarıgöl Karacaali İlkokulu anasınıfı öğrencileri, modern konferans salonunda düzenlenen yıl sonu etkinliğinde sahne aldı. Miniklerin performansları büyük beğeni toplarken, yeni eğitim yatırımlarının öğrenci gelişimine katkısı vurgulandı.

Sarıgöl Karacaali İlkokulu anasınıfı öğrencileri, yeni okul binasındaki modern konferans salonunda düzenlenen yıl sonu etkinliğinde sahneye çıktı. Miniklerin sergilediği performanslar büyük beğeni toplarken, yeni eğitim yatırımlarının öğrencilerin gelişimine sunduğu katkılar bir kez daha gözler önüne serildi.

İlçede son yıllarda hayata geçirilen eğitim yatırımları meyvelerini vermeye başladı. Yeni okul binalarının öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine sağladığı katkılar düzenlenen etkinliklerle somut olarak ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda Karacaali İlkokulu bünyesindeki anasınıfı öğrencileri, yeni okul binasında bulunan konferans salonunda düzenlenen yıl sonu etkinliğinde sahne alarak yeteneklerini sergiledi. Büyük heyecan yaşayan minikler, hazırladıkları gösterilerle izleyenlerden tam not aldı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin ilk kez modern bir sahnede performans sergileme imkanı bulduğu etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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