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Minik öğrenciler Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğini gezdi

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Minik öğrenciler Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğini gezdi
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 50. Yıl İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğini ziyaret ederek polislerle keyifli bir gün geçirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 50. Yıl İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğini ziyaret ederek polislerle keyifli bir gün geçirdi.

Yüksekova 50. Yıl İlkokulunda eğitim gören 3. sınıf öğrencileri, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Ziyaret, renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu. Ziyaret kapsamında öğrenciler, polislik mesleğini yerinde görme ve yakından tanıma fırsatı buldu. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, minik öğrencilere polislik mesleğini ve toplum güvenliğini sağlamak için yürütülen görevleri anlattı.

Merak ettikleri konuları görevli polislere yönelten öğrenciler, emniyet birimlerini dolaşarak günlük çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinliğin en renkli anlarından biri ise öğrencilere hediye edilen boyama kitapları oldu. Polislik mesleğini eğlenceli figürlerle anlatan kitapları alan öğrenciler, hem boyama yaparak eğlendi hem de polis sevgisini pekiştirdi.

Çeşitli ikramların da yapıldığı ziyarette öğrenciler, polislerle hatıra fotoğrafı çektirerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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