Safranbolu'da İngilizce Heceleme Yarışması

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu'nda 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen İngilizce heceleme yarışması (Spelling Bee), renkli görüntülere sahne oldu.

İngilizce Öğretmeni Derya Yıldırım'ın öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, kendilerine verilen İngilizce kelimeleri belirlenen süre içerisinde doğru şekilde heceleyerek başarılı olmaya çalıştı. Büyük heyecanın yaşandığı yarışmada öğrenciler bilgi ve yeteneklerini sergilerken, veliler de çocuklarını yalnız bırakmayarak tribünlerden destek verdi.

Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda 2/A ve 3/A sınıfı öğrencileri birincilik elde etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere, özel bir İngilizce kursu tarafından ücretsiz yaz dönemi İngilizce eğitimi hediye edildi.

Yıldırım, bu tür etkinliklerle öğrencilerin yabancı dil öğrenimine olan ilgisini artırmayı ve erken yaşta dil becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, yarışmaya katılan tüm öğrenci ve velilere teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı