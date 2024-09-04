Milli Eğitim Bakanlığı Ücretsiz Ders Kitaplarını Dağıttı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim döneminde her kademenin ilk sınıfında uygulanacak 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamındaki yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan ücretsiz ders kitaplarını okullara dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni eğitim öğretim döneminde uygulanacak 'beceri örgüsü temelli' yeni ders kitaplarının yazım süreci geçen hafta tamamlandı. Değiştirilen 26 dersin yeni müfredatı, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren ana sınıfı, ilkokul 1'inci sınıf, ortaokul 5'inci sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıflarda başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Bu kapsamda hazırlanan ücretsiz ders kitapları, yeni müfredata uygun olarak 81 ildeki okullara dağıtıldı. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ayten Şaban Diri İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki kitapların dağıtımına katılan Ankara Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, okulda incelemelerde bulundu.

TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞU KİTAP KAPAKLARINDA

Bu yıl okul öncesi için 21, ilköğretim için 140, ortaöğretim için 282, özel eğitim için 205 ve mesleki eğitim için 883 olmak üzere toplam 1531 farklı dersten oluşan 177 milyon 997 bin 479 ders kitabı dağıtıldı. Basılan kitapların arka kapaklarında, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine ulaşabilmek için karekod uygulaması bulunuyor. Ayrıca tüm kademelerdeki öğrencilere dağıtılan kitapların arka kapak tasarımlarında, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji yolculuğuna ilişkin görsellere yer verildi. Kitap kapaklarında, milli muharip uçak Kaan, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TGC Anadolu, yerli ve milli otomobil gibi görseller yer aldı. 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan 'Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi' kapsamında bugüne kadar 4 milyar 131 milyon 710 bin 459 ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtımı gerçekleştirildi.