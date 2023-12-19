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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha

19 Aralık 2023 17:43 Güncelleme: 17:46 Abone Ol

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Esenler'de bir açılış törenine katıldı. Bakan Tekin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya hitap ederken "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha." dedi. Bakan Tekin ve açılış töreninde bulunan katılımcılar, o anlarda gülümsedi.