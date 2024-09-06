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Milli Eğitim Bakanı, yılın ilk dersine dikkat çekti: Çanakkale'den Gazze'ye...

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, pazartesi başlayacak olarak 2024-2025 eğitim öğretim yılının 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' konusuyla açılacağını duyurdu. Bakan konuşmasında Türkiye'nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçireceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde yaptığı konuşmada eğitim öğretim döneminin ilk dersinin " Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" konusuyla açılacağını duyurdu.

2024 yılı bitmeden meslek ortaokulları açmayı planladıklarını belirten Bakan Tekin, Türkiye'nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemlerine eklediklerini ifade etti.Tekin, "Türkiye'nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık" ifadelerini kullandı.

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Tekin "Teknolojik gelişmelerin eğitimde sunduğu fırsatlardan en iyi biçimde yararlanmak için yoğun olarak çalışıyoruz. Meslek ortaokulları açmayı planlıyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştireceğiz. Türkiye'nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık. 9 Eylül Pazartesi günü Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması ve bağımsızlık mücadelesi açılış dersi ile dersler başlayacaktır." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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Yorumlar (1)

murat dural:

Eğitim demek zora mı gidiyor? Maarif diye Arapça bir kelime kullanıyorsunuz.

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