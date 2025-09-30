Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğrencinin Davetine Karşılık Verdi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı'nda kendisini okuluna davet eden öğrencinin çağrısına karşılık vererek Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Betül Can Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayları'na katılan Çankaya Betül Can Anadolu Lisesi 10/F sınıfı öğrencisi Sevgi Kuzudişli, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i okuluna davet etti. Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencinin çağrısına karşılık vererek, Betül Can Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sevgi, daveti üzerine okuluna sürpriz ziyaret gerçekleştirilen Bakan Tekin'i kendi sınıfında ağırlamanın mutluluğunu yaşarken, teşekkürlerini dile getirdi. Ziyarette öğrenciler, yapay zeka destekli 'MEBİ' platformunu en fazla kullanan okul olduklarını belirterek, platformun kendilerine sağladığı faydaları aktardı. Öğrenciler 'MEBİ'nin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Daha sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinleyen Bakan Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.