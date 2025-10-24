Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dezenformasyona Cevap Verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen "Ülke Geneli Sınıf/Alan 2. Zümre Toplantısı"na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "Bizler sahadan bu kadar yoğun bir şekilde beslenmişken, birileri çıkıp sahayı bilmeden, bizim ne yaptığımızı anlamadan fuzuli laflar ediyor. Gerçekten dezenformasyonun ötesine geçen art niyetli durumlarla karşı karşıyayız. Hiçbirini dikkate almadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümre Toplantısı"nın ikincisi, 81 ilden gelen zümre başkanlarının katılımıyla Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu'nda yapıldı. Toplantıya, Bakan Yusuf Tekin'in yanı sıra zümre başkanları ve çok sayıda eğitimci katıldı. Program öncesinde öğrenciler kısa bir müzik dinletisi sundu. Programın amacı ise ülke genelindeki eğitim süreçlerinde bütünlük sağlamak, öğretmenler arası deneyim paylaşımını artırmak ve sınıf-alan bazında geliştirilen stratejileri ulusal düzeye taşımak olarak belirtildi.

'BAKANLIK MAKAMINDAN TAŞRAYA KADAR AYNI AMACA YÖNELEN GÜZEL BİR EKİP OLUŞTURDUK'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugünkü rakamlarla özel okullarda yaklaşık 1 milyon 250 bin öğretmenimiz var. Biz şöyle bir varsayımdan hareket ettik. 1 milyon 250 bin kişi, 1 milyon 250 bin fedakar insan, 1 milyon 250 bin cefakar öğretmen arkadaşımız hepsi aynı şeyi isterse üstesinden kalkamayacağımız bir problem yok. O zaman öyle bir mekanizma kurmalıyız ki bakanlık makamından başlayıp taşraya kadar aynı amaca yönelen, aynı çabayı gösteren ve birbirinin ne yaptığından haberdar olan bir aile ortamı oluşturmalıyız' diye yola çıktık. Önce bakanlık merkez teşkilatında bu anlamda birbirinin ne yaptığını bilen, birbirinin ne yaptığının farkın olan, birlikte iş yapmak isteyen güzel bir ekip oluşturduk. Sonra öğretmenler odası formatıyla Türkiye'nin her tarafında, gittiğimiz her ilde, gittiğimiz her okulda öğretmen arkadaşlarımızla sohbetler ettik. Biz ne yapmak istediğimizi anlatalım. Öğretmen arkadaşlarımız bizim ne yapmak istediğimize dair kafalarında oluşan ya da oluşabilecek soruları bizlerle paylaşsınlar ya da yaptığımız şeylerle ilgili olarak aksayan hususları nasıl tamir ederiz, nasıl onarırız? Bunu oturup konuşalım istedik ve bunu kurumsallaştırdık. Biz kimseye bu anlamda mesleğini öğretmeye çalışmıyoruz. Biz sadece birlikte çalışmanın, birlikte çalıştığımızda ürettiğimiz şeyin ne kadar bereketli olacağını arkadaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Söylediğimiz şey bu. Aynı çabayı il müdürü arkadaşlarımız gösterdiler ve sahadan inanılmaz derecede beslenen bir bakanlık merkez teşkilatı kurmuş olduk. Bu yapı yönetsel mekanizmalarla ilgili oluştu. Yaz aylarında gelenek haline getirdiğimiz sizlerle yıl içerisindeki düzenlemelerimizi paylaştığımız genelgelerin tamamı Öğretmenler Odası formatında yaptığımız toplantılarda öğretmen arkadaşlarımızın, idareci arkadaşlarımızın bizlerle paylaştıkları sorunları çözecek mekanizmalardan oluştu. Bunu kurumsallaştırdık. Eksik olan bir şey vardı. Dostlar alışverişte görür mantığıyla yapılan zümreleri kurumsal hale getirmemiz gerekiyordu" dedi.

ZÜMRE BAŞKANLARIMIZIN SÖYLEDİKLERİNDEN HAYATA GEÇİRİLEBİLECEK OLANLARININ TAMAMI HAYATA GEÇİRİLDİ

Bakan Tekin, "Geçtiğimiz toplantıda aldığımız kararları veya burada zümre başkanlarımızın söylediği şeylerin hayata geçirilebilecek olanlarının tamamı genel müdürler, ilgili genel müdürlerimiz tarafından temel eğitim, meslek, teknik, eğitim, orta öğretim ve din öğretim genel müdürlerimiz tarafından hayata geçirildiğini de bu arada bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim. Bu benim açımdan çok önemli" ifadelerini kullandı.

'DEZENFORMASYONUN ÖTESİNE GİDEN ART NİYETLİ DURUMLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Bakan Tekin, "Bizler sahadan bu kadar yoğun bir şekilde beslenmişken, bizler sahayla bu kadar yakın çalışırken, bizler sizlerle böyle güzel bir aile ortamı oluşturmuşken birileri çıkıyor ahkam kesiyor. Birileri sahayı bilmeden, bizim de konuştuğumuzu bilmeden fuzuli laflar ediyor. Gerçekten dezenformasyonun ötesine giden art niyetli durumlarla karşı karşıyayız. Hiçbirisini dikkate almadan yolumuza hep beraber devam edeceğiz. Ben bu anlamda bu birlikteliği, bu şekilde fitne üreten, dedikodu üreten kişilerin ürettikleriyle kesilemeyecek kadar güçlü bir ilişki olduğuna inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı sırça köşklerde oturup da orada keyif çatan insanların çalıştığı bir bakanlık değil. Biz neyi, nasıl, niçin, kimlerle yapacağımız konusunda gerçekten çok derin bir istişare ortamı oluşturduğumuz bir bakanlık ortamı oluşturduk" şeklinde konuştu.