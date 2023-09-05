Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocukların derse girmeden önce cep telefonları toplanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler. Öğretmen arkadaşlardan da rica ettim, sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü örnek olmamaları konusunda. Çocuklar kendilerinin veya öğretmenlerinin cep telefonuyla ses ve görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşıyorlardı. Bunun da yapılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı programda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin konuşan Tekin, "Çocuklarımızın cep telefonlarıyla ilgili okul müdürleri gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlardan da rica ettim, sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü örnek olmamaları konusunda. Çocuklar kendilerinin veya öğretmenlerinin cep telefonuyla ses ve görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşıyorlardı. Bunun da yapılmasını istemiyoruz." dedi.

"NE KAYIT ÜCRETİ NE BAĞIŞ ZORUNLULUĞU VAR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Tekin, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı. Tekin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Okullarda ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz. Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

"EKİM SONUNDA ÖĞRETMEN ALIM TAKVİMİNİ İLAN EDECEĞİZ"

Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir. Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz.

"DEPREM BÖLGESİNDE 48 BİN DERSLİĞİ ELDEN GEÇİRDİK"

Deprem bölgesinde güçlendirme yaptığımız, onarım yaptığımız okullar oldu, 48 bin dersliği elden geçirmiş, eğitim öğretime hazır hale getirmiş olduk. Deprem bölgesindeki öğretmenlere barınma amacıyla İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde 11 bin konteyner tahsis ettik.