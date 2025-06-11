Milli Eğitim Bakanı'ndan 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı Duyurusu

Milli Eğitim Bakanı'ndan 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı Duyurusu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın 23-27 Haziran tarihleri arasında yapılacağını ve öğretmenlerin bu süreçte idari izinli sayılacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programının, 23- 27 Haziran tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların değerli görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösteriyoruz. Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık. Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran 2025 tarihinde idari izinli sayılacaklar. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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