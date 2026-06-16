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Eğitimin kalbinde öğrencilerle buluştular

Eğitimin kalbinde öğrencilerle buluştular
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Erzurum Palandöken Mehmetçik Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bir dizi program kapsamında Erzurum'da bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Temel Eğitim Genel MüdürüEbubekir Sıddık Savaşçı ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Palandöken Mehmetçik Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Sınıfları dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilenen, onların duygu ve düşüncelerini dinleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Ziyaret sırasında çocukların isteği üzerine Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin'e de içten selamlarını ilettiler. Öğretmenler odasında öğretmenlerimizle de bir araya gelen yöneticilerimiz, eğitim süreçleri ve okul ortamına ilişkin konularda öğretmenlerimizle görüş alışverişinde bulundu" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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