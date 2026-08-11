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Mihalıççık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Elif Nur Akbaş için Başsağlığı Mesajı

Mihalıççık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Elif Nur Akbaş için Başsağlığı Mesajı
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Mihalıççık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beylikova'da havuzda boğularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi Elif Nur Akbaş için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, minik öğrenciye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Mihalıççık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beylikova ilçesinde girdiği havuzda hayatını kaybeden 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beylikova ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 4 yaşındaki Elif Nur Akbaş girdiği havuzda boğularak hayatını kaybetmişti. Minik kız için öğrenim gördüğü Mihalıççık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tarafından yayımlanan taziye mesajında, "İlçemiz Atatürk Anaokulu öğrencisi Elif Nur Akbaş, Beylikova ilçesinde bulunan havuzda boğulma hadisesi nedeniyle vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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