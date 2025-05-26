Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı
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Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı
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Munzur Üniversitesi mezuniyet töreninde mikrofonun kapalı olduğunu sanan bir öğrenci, "Ekinler baş vermeden kör buzağı budaklamazmış" sözlerini söyledi. Ancak sesi tüm alana yankılandı. Bunu fark eden genç kız önce utandı sonra arkadaşlarıyla kahkahalara boğuldu.

Tunceli'de bulunan Munzur Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan beklenmedik bir olay, törene damga vurdu. Mikrofonun kapalı olduğunu sanan bir öğrenci, kendi kendine söylediği sözlerin alanda yankılandığını fark edince önce utandı sonra kahkahayı bastı.

"EKİNLER BAŞ VERMEDEN..."

Genç kızın, "Ekinler baş vermeden kör buzağı budaklamazmış" şeklindeki yöresel ve anlamlı ifadesi, mikrofon açık olduğu için hoparlörlerden tüm alana yansıdı. Sesini duyan öğrenci kısa bir şaşkınlığın ardından kahkahaya boğulurken, arkadaşları da ona eşlik etti.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Söz konusu anlara ait görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük ilgi gördü. Bu renkli mezuniyet anı, törene katılanlar ve izleyenler için de unutulmaz bir hatıra olarak hafızalarda yer etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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