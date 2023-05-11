Mersin Yenişehir Belediyesi Liseli Öğrencilere Drone Eğitimi Verdi

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından ilçedeki 18 lisede verilen drone eğitimlerine katılan 405 öğrenci sertifikalarını aldı. Yenişehir Belediyesi'nin drone eğitimlerinden depremzede öğrenciler de yararlandı.

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından ilçedeki 18 lisede verilen drone eğitimlerine katılan 405 öğrenci sertifikalarını aldı. Yenişehir Belediyesi'nin drone eğitimlerinden depremzede öğrenciler de yararlandı.

Yenişehir Belediyesi eğitim faaliyetleriyle çocukların kişisel becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve takım çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olurken, bilimsel düşünceyi de teşvik etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda başlatılan drone eğitimlerinde; lise öğrencileri insansız hava araçları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, meteoroloji, hava trafiği, kumanda sistemi, cihaz bakımı ve onarımı konularında aydınlatıldı.

18 lisede 405 öğrenci eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, sertifika almaya hak kazandı. Deprem bölgesinden Mersin'e gelerek, eğitimlerini sürdüren öğrenciler de eğitimlerden yararlanma fırsatı yakaladı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını Yenişehir Belediye Başkanvekili Özgür Emire, Mersin İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Vahap Şehitoğlu, Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Giray Atilla, Yenişehir Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Deniz Özen ve eğitmen Erdal Sağlam'ın elinden aldı.