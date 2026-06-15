Haberler

Mersin'de İmam Hatip Okulları Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi

Mersin'de İmam Hatip Okulları Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte, öğrencilerin el sanatları sergilendi, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın söyleşisi ve mehteran gösterisi büyük ilgi gördü.

Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen ' Mersin İmam Hatip Okulları Şenliği', eğitim camiası, protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şenliğe, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İl Müftüsü Mustafa Topal ile il ve ilçe protokolü, sendika temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Program öncesinde davetliler, öğrenciler tarafından eğitim öğretim yılı boyunca hazırlanan el sanatları, kaligrafi ve ahşap yakma çalışmalarının yer aldığı stantları gezdi. Öğrencilerin ortaya koyduğu eserler katılımcılardan ilgi gördü.

Programın açılışında konuşan Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kamil Mercan, okulun akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi vererek katılımcılara teşekkür etti. Daha sonra protokol üyeleri günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, 'Beklenen Nesil' konulu söyleşisinde gençliğin manevi gelişimi, ahlaki değerler ve medeniyet bilinci üzerine görüşlerini paylaştı. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen söyleşi, uzun süre alkışlandı.

Programda ayrıca Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletileri gerçekleştirildi. Manevi atmosferin ön plana çıktığı etkinlikte, Mehteran Takımı gösterisi de katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Şenliğin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci tarafından Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'a günün anısına tablo hediye edildi.

Eğitim, kültür ve manevi değerlerin buluştuğu şenlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Türkiye'de bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak

CHP'de Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı

EGM düğmeye bastı! Binlerce polisi ilgilendiren değişiklik
Kahramanmaraş'ta polis memuru evinde ölü bulundu: Yakınlarının ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı

Genç polis memurundan acı haber geldi
Etiyopya'da facia: Otobüs 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 28 kişi öldü

Başkente giden otobüs uçuruma yuvarlandı
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış

Şok yenilgi sonrası ezber bozan sözler: Bana göre...
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı