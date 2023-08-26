Menemen Belediyesi 4. Bozalan İncir Festivali Yarın Başlıyor

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Bozalan İncir Festivali, yarın yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, incir yarışmalarının ve renkli etkinliklerin yapılacağı festivalde sanatçılar Muazzez Ersoy ve Murat Dalkılıç, sevilen şarkılarını seslendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, amaçlarının yörede yetişen inciri tanıtmak olduğunu belirtti.

Herkesi Bozalan'a beklediklerini kaydeden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Lezzetiyle ve saymakla bitmeyen faydasıyla Bozalan incirini bir markaya dönüştürmek için düzenleyeceğimiz festivalimizde ürünlerini satan esnafımız da ailesiyle keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşımız da müziğin coşkusunu yaşamak isteyen hemşehrilerimiz de mutlu bir hafta sonu geçirebilsin diye hazırlıklarımızı titiz bir şekilde yaptık. Lezzetin, mutluluğun, huzurun en iyisine layık Menemenli hemşerilerimizi ve İzmir'in diğer ilçelerinden gelecek misafirlerimizi bekliyoruz."