Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran, YKS adaylarına başarılar diledi

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) öncesinde üniversite adaylarına başarı dileklerini iletti.

ÖSYM verilerine göre, bu yıl Yks'ye ülke genelinde 2 milyon 425 bin 628 aday katılacak. Antalya'da ise yaklaşık 100 bin adayın sınav heyecanı yaşayacağı belirtildi. Yks'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te uygulanacak. Sınavların güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için ülke genelinde 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağı bildirildi.

Sınav sürecinin gençlerin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Miran, üniversite tercihi ve meslek seçiminde YKS sonuçlarının belirleyici rol oynayacağını ifade etti.

Açıklamasında ailelere ve öğretmenlere de teşekkür eden Miran, "Gençlerimizin bugünlere gelmesinde büyük emekleri bulunan ailelerimize ve fedakarca görev yapan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sınavlar hayatın önemli aşamalarından biridir ancak hayatın tamamı değildir. Asıl önemli olan, her şartta umutla, kararlılıkla ve azimle yoluna devam edebilmektir" dedi.

Miran, mesajının sonunda tüm adaylara başarılar dileyerek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bugüne kadar gösterdikleri emeğin ve gayretin karşılığını almalarını temenni ediyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı