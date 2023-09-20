Mehmet Cadıl, YKS'de ilk 75'e girecek öğrencilere otomobil hediye edecek

BURDUR'un Bucak ilçesinde, Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'nin kurucusu ve Okul Aile Birliği Başkanı iş insanı Mehmet Cadıl, bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 75'e girecek öğrencilere otomobil hediye etme sözü verdi.

Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'ni 2005 yılında yaptıran ve okula adı verilen hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, 2008-2009 eğitim öğretim yılından bu yana okulu ve öğrencileri yalnız bırakmadı. Okul Aile Birliği'nin başkanı da olan Mehmet Cadıl, okul bahçesinde seslendiği öğrencilerden başarılı, ahlaklı ve tutumlu olmalarını istedi. Okulda her şeyin bir bütün halinde olduğunu, biri eksik olunca başarının mümkün olmadığını belirten Cadıl, başarılı öğrencileri onurlandırmanın da başarıya giden yolda motive edici etken olduğunu vurguladı. Cadıl, 2023-2024 eğitim öğretim yılında YKS'de Türkiye genelinde ilk 75'e girecek öğrencilere otomobil hediye etme sözü verdi.

TÜRKİYE 32'NCİSİNİ SIFIR OTOMOBİLLE ÖDÜLLENDİRMİŞTİ

Mehmet Cadıl, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Lisans Yerleştirme Sınavı'nda Türkiye 32'ncisi olan Hasan Nafi Orun isimli öğrenciyi sıfır otomobille ödüllendirmişti. Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'nde 35 öğretmen kadrosu ile yatılı olarak 400'ün üzerinde öğrenci eğitim öğretim görüyor.