MEB, Yurt Dışı Temsilciliklerine Dijital Tarih Albümü Hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla yurt dışında görev yapan eğitim müşavirlikleri ve ataşelikler için 'Yurt Dışı Temsilciliklerimizin Dijital Tarih Albümü' adlı çalışma hazırladı. Albümde, MEB'in ilgili ülkedeki eğitim tarihçesi, faaliyet gösteren okulları, okutulan dersler ve Türkiye Maarif Vakfı hakkında bilgiler yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla yurt dışında görev yapan eğitim müşavirlikleri ve ataşelikler için "Yurt Dışı Temsilciliklerimizin Dijital Tarih Albümü" adlı çalışma hazırladı.

MEB açıklamasına göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel çalışmayla MEB'in yurt dışı teşkilatında görev yapan eğitim müşavirlikleri ve ataşelikleri için animasyonlarla dijital tarih albümü hazırlandı.

Temsilciliklerin resmi internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlanan animasyonlarda, MEB'in ilgili ülkedeki eğitim tarihçesi, faaliyet gösteren okulları, okutulan dersleri, üniversitelerde görevlendirilen akademisyenlerce verilen Türkçe öğretim programı ve Türkiye Maarif Vakfına ilişkin bilgiler yer aldı.