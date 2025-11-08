Haberler

MEB, YKS Hazırlığı İçin Yeni Tarama Testleri Yayınladı
Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteye hazırlık sürecine destek amacıyla 'MEBİ YKS Tarama Testleri' adlı yeni kitap setini yayımladı. Geniş kapsamlı soru havuzuna sahip set, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla hazırlanan 'MEBİ YKS Tarama Testleri' yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'MEBİ' Bireysel Öğrenme Platformu içinde daha önce dijital ortamda öğrencilerin kullanımına açılan yayınlardan sonra tarama testi kitapları da öğrencilerin çalışma masalarına taşınıyor. Alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanan yeni kitap serisiyle öğrencilerin bilgi ve becerilerinin üst düzeye taşınması, konu eksiklerini saptamalarının sağlanması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlıkta yardımcı olunması amaçlanıyor.

Tarama testi kitapları, öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu düzenli konu tekrarı ve ölçme fırsatı sunuyor. Öğrencilerin konu eksiklerini doğru şekilde belirlemesini sağlamak, zaman yönetimi becerilerini ve test çözme stratejilerini geliştirmek temel amaçlarıyla hazırlanan kitap setiyle ayrıca öğretmenlere, öğrencilerin ilerleme düzeylerini izleyebilecekleri ve 'hedef temelli destek eğitimi'nde kullanabilecekleri güvenilir kaynak sunuluyor.

KAPSAMLI SORU HAVUZU

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından MEBİ YKS Tarama Testleri kitap seti, TYT, AYT ve YDT'yi kapsayacak şekilde oluşturuldu. Platformda yer alan toplam 361 test ve 6 bin 831 özgün soru, öğrencilere pratik yapma imkanı sunuyor. Kitap setinde TYT için 143 testte 2 bin 644, AYT için 176 testte 3 bin 173 ve YDT için 42 testte bin 14 soru bulunuyor. Basılı formatla sınırlı olmayan tarama testi kitapları, dijital destek altyapısına da sahip. Her testin üzerinde bulunan karekodlar aracılığıyla öğrenciler, soruların detaylı video çözümlerine ulaşabiliyor. Alanında uzman öğretmenlerce hazırlanan videolar, aynı zamanda konu hatırlatmaları ve pratik ipuçları içeriyor. Testler, etkileşimli PDF formatıyla dijital olarak MEBİ Platformu'ndan da çözülebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
