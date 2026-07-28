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MEB'den YKS tercihleri için 11 bin danışmanlık birimi

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Milli Eğitim Bakanlığı, YKS sürecinde öğrencilere destek amacıyla Türkiye genelinde 11 bin 576 tercih danışmanlığı birimi kurdu. Uzman rehber öğretmenlerin görev yapacağı birimlerden, 29 Temmuz-10 Ağustos arasında ücretsiz yararlanılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) giren öğrencilere tercih yapma sürecinde destek için ülke genelinde 11 binden fazla "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu.

Yks'de tercih maratonu yarın başlıyor. Bu kapsamda Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm halk eğitimi ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde, resmi okul ve kurumlarda 11 bin 576 "YKS Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu. Söz konusu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları amacıyla alanında uzman rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar görevlendirildi.

Üniversite tercihlerinin 29 Temmuz-10 Ağustos arasında yapılacağı belirtilirken, bu tarihler arasında öğrencilerin ve velilerin tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanabileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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