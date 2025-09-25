Haberler

MEB, Bireysel Öğrenme Platformu MEBİ'ye Sesli Özetler Özelliği Ekledi

MEB, Bireysel Öğrenme Platformu MEBİ'ye Sesli Özetler Özelliği Ekledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla MEBİ platformuna sesli özetler özelliğini ekledi. Bu yenilik, öğrencilerin ders çalışma deneyimlerini geliştirmeyi ve öğrenme süreçlerini desteklemeyi hedefliyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla geliştirilen bireysel öğrenme platformu MEBİ'ye sesli özetler özelliği eklendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; öğrencilerin bireysel öğrenme sorumluluklarını geliştirmelerine imkan tanımak için hayata geçirilen MEBİ, sürekli güncellenen özellikleriyle zenginleşmeye devam ediyor. Platforma son olarak sesli özetler özelliği eklendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Hazırlık Modülü'ne eklenen sesli özetler, dersleri sohbet havasında aktararak çoklu duyusal öğrenme imkanı sundu.

TÜM DERSLERE ENTEGRE EDİLDİ

Sesli özetler, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) kapsamındaki tüm derslerin her konusuna entegre edildi. Konu anlatımları, 2 kişinin karşılıklı sohbeti şeklinde sunularak öğrencilerin ders çalışma deneyimini daha etkili hale getiriyor. Yazılı özetlerle paralel ilerleyen bu özellik, işitsel destek sayesinde çoklu duyusal öğrenme fırsatı sağlıyor. Ayrıca sesli özetler, görme engelli kullanıcıların platformdan daha kolay yararlanmasına da imkan tanıyor. Arka planda çalışma özelliği sayesinde öğrenciler istedikleri yerde konularını tekrar edebiliyor. Bu da öğrenme süreçlerinin kesintisiz sürdürülmesini ve zamanın etkin kullanımını mümkün kılıyor. MEBİ'nin sunduğu bu yenilikçi özellik, öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına, bireysel öğrenme sorumluluklarının geliştirilmesine ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'dan Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelere rest

Açıklamalar art arda geldi, Netanyahu sinirden deliye döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.