MEB'in resmi internet sitesi 23 Nisan'a özel olarak çocuklar için tasarlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak çocuklar için yeniden tasarlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'meb.gov.tr' internet sitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara özel tasarım ve görsellerle güncellendi. 23 Nisan'ın coşkusunu dijital ortama da taşıyan bu özel çalışmanın site tasarımında bayrama uygun renkler, çocuklara hitap eden görseller ve eğlenceli detaylar öne çıkarıldı. Font ve grafik unsurların da güncellenmesiyle birlikte, çocuklar başta olmak üzere tüm kullanıcılara ilgi çekici bir dijital deneyim sunulması hedeflendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı