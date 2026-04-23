MEB'in resmi internet sitesi 23 Nisan'a özel olarak çocuklar için tasarlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında meb.gov.tr internet sitesini çocuklar için özel olarak yeniden tasarladı. Sitede bayrama uygun renkler ve eğlenceli görsellerle çocuklara hitap eden detaylar öne çıkarıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'meb.gov.tr' internet sitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara özel tasarım ve görsellerle güncellendi. 23 Nisan'ın coşkusunu dijital ortama da taşıyan bu özel çalışmanın site tasarımında bayrama uygun renkler, çocuklara hitap eden görseller ve eğlenceli detaylar öne çıkarıldı. Font ve grafik unsurların da güncellenmesiyle birlikte, çocuklar başta olmak üzere tüm kullanıcılara ilgi çekici bir dijital deneyim sunulması hedeflendi.