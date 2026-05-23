Haberler

Geleceğin coğrafya öğretmenlerinden Kuzeydoğu Anadolu'da saha araştırması

Geleceğin coğrafya öğretmenlerinden Kuzeydoğu Anadolu'da saha araştırması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Üniversitesi koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu'da 11 ili kapsayan coğrafya arazi çalışması yapıldı. Akademisyenler ve öğretmen adayları, bölgenin fiziki, beşeri ve ekonomik yapısını inceledi.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dalınca, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki üniversitelerin iş birliğiyle 11 ili kapsayan saha araştırması gerçekleştirildi.

11-18 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen arazi çalışmasına akademisyenler ile coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmen adayları katıldı.

Proje, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Balcı, Dr. Öğr. Üyesi Salih Yıldırım ve Arş. Gör. Yusuf Mert Üstün koordinasyonunda yürütüldü.

Çalışmaya ayrıca aynı fakültenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalından Arş. Gör. Hamit Çalışkan ile Trakya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalından Arş. Gör. Ertuğrul Alper Kurban katıldı.

Araştırma kapsamında Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum ve Erzincan'da fiziki ve beşeri coğrafyaya ilişkin incelemeler yapıldı.

Ekip, Göksu Travertenleri ve Mavi Göl'de jeomorfolojik oluşumları incelerken, Sümela Manastırı çevresi ile ladin ormanlarının ekolojik yapısını değerlendirdi.

Arazi çalışmaları kapsamında Uzungöl ve Ayder Yaylası çevresindeki turizm faaliyetlerinin mekansal etkileri ile yapılaşma süreçleri de analiz edildi.

Kars'ta Rus döneminden günümüze uzanan ızgara planlı şehir yapısını inceleyen ekip, Iğdır'daki Tuzluca Tuz Mağaraları'nda kaya tuzu oluşumu ve bölgenin ekonomik potansiyeline ilişkin gözlemler yaptı.

Çalışmanın son duraklarından Erzincan'da ise Girlevik Şelalesi bölgesinin jeolojik yapısı yerel akademisyenlerin katkılarıyla incelendi.

Arazi çalışmaları boyunca farklı üniversitelerden akademisyenler de ekibe rehberlik ederek bölgenin coğrafi, jeolojik ve sosyoekonomik yapısına ilişkin bilgi verdi.

Prof. Dr. Ali Balcı, saha çalışmalarının coğrafya eğitiminin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Coğrafyanın yalnızca sınıf ortamında öğretilemeyeceğini ifade eden Balcı, "Arazi çalışmaları coğrafya eğitimi için en temel ve vazgeçilmez metodolojidir. Doğa, şehirler, ormanlar, vadiler, sanayi ve turizm alanları coğrafyanın laboratuvarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında öğretmen adayları için uygulamalı harita çalışmaları, yön bulma etkinlikleri ile klimatolojik analiz ve grafik çizim uygulamaları da gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Alarmları kurun! Acun Ilıcalı için bugün büyük gün

Alarmları kurun! En büyük hayali bu akşam gerçekleşebilir
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası öncesi korkulan oldu
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı

Bayram yolunda katliam gibi kaza! Tır, iki otomobili biçti