Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde açılacak. Fakülte binasında düzenlenen basın toplantısında, tıp fakültesinin kurulduğu ve öğretim üyelerinin vatandaşlara sağlık hizmeti vermeye başladığı belirtildi. Tıp fakültesinde 35 öğretim üyesi görev yaparken, uzman doktor yetiştirme yetkisi de alındı. Öğrenci kabulü için gerekli çalışmalar tamamlandı ve eylül ayında 40 öğrenci alınacak. Eğitim geçici bir binada başlayacak ve klinik eğitimler Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilecek. Fakültenin laboratuvarları ve donanımları ise tamamlanmış durumda.

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde açılıyor.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Bilici, fakülte binasında düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerinde, 1 Mayıs 2021 Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla tıp fakültesinin kurulduğunu belirterek, 2021 yılının eylül ayında Mardin Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşümü sağlandıktan sonra öğretim üyelerinin vatandaşlara sağlık hizmeti vermeye başladığını söyledi.

Bilici, bu kapsamda diğer illere sevkin azaldığını ve çevre illerden de hasta kabul etmeye başlandığını ifade ederek, tıp fakültesinde 25 anabilim dalında 5 profesör, 9 doçent, 21 doktor öğretim üyesi olmak üzere 35 öğretim üyesinin görev yaptığını belirtti.

İkinci yıllarında uzman doktor yetiştirme yetkisi aldıklarını dile getiren Bilici, ilk aşamada acil tıp, anesteziyoloji ve reanimasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları branşlarında uzman doktor yetiştirmeye başladıklarını ifade etti.

Öğrenci kabulü için de kısa sürede gerekli çalışmaları tamamladıklarını aktaran Bilici, şunları kaydetti:

"Genç, dinamik ve başarılı öğretim üyesi kadrosu, modern laboratuvar ve deney imkanları, yenilikçi eğitim müfredatı ile tıp fakültemiz öğrencilerimize nitelikli eğitim vermeye hazır. Devam eden 2023 YKS tercih sürecinin ardından 40 öğrenci alacağız ve eylül ayında Mardin'de tıp eğitimine başlayacağız. Öğrencilerimiz Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan geçici binamız içinde eğitime başlayacaklar. Bu bina geçici olarak fakülteye tahsis edilmiş fakat gerekli bütün alt yapı ve birimler binanın içinde kurulmuştur. Klinik eğitimler ise mevcut Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapılacaktır. Fakültemizin laboratuvarları yeterli sayı ve nitelikte kurulmuştur. Laboratuvarlarımız, gelişmiş ve son teknolojiye sahip modern cihazlarla donatılmıştır. Öğrencilerin eğitimde ihtiyaç duyacağı bütün donanım ve ekipman hazır vaziyettedir. Maket ve simülatör cihazlar, gelişmiş mikroskoplar, biyokimyasal ve fizyolojik bilgisayarlı deney sistemleri öğrencilerimiz için hazırdır."

Bilici daha sonra Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Hasan Basri Savaş ve Doç. Dr. Abdussamet Batur ile hazırlanan laboratuvarlar, derslikler, kütüphane, hasta simülasyon ve fizyoloji pratik odalarını gazetecilere tanıttı.