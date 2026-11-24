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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Sığırtmaçlı Mahallesi İlkokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere anlamlı bir sürpriz yapıldı. Öğrenci velileri okulu ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutlarken, öğrenciler de öğretmenlerine çiçek vererek sevgilerini gösterdi.

Sarıgöl ilçesi Sığırtmaçlı Mahallesi İlkokulu'nda Öğretmenler Günü dolayısıyla duygu dolu anlar yaşandı. Öğrenci velileri okula gelerek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğrenciler ise öğretmenlerine çiçek takdim ederek bu özel günde mutluluklarına ortak oldu.

Öğretmenlerden Halil Kayalı, velilerin ve öğrencilerin yaptığı sürprizden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Öğrenci velilerimiz okula kadar gelerek Öğretmenler Günü'müzü kutladılar. Çok memnun oldum. Öğrencilerim de çiçek vererek günümü kutladı. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Çok mutlu oldum" dedi.

Sığırtmaçlı Mahallesi İlkokulu'nda yaşanan bu anlamlı buluşma, öğretmenler ile öğrenciler ve veliler arasındaki sevgi ve dayanışmanın güzel bir örneği oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı