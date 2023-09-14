Maltepe Belediyesi İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Sırt Çantası Dağıttı

Maltepe Belediyesi tarafından yeni eğitim- öğretim yılında ilçedeki ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye sırt çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı.

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce yapılan çalışmayla belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme çantası, okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim seti, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde dağıtıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, dağıtıma katılarak, ailelerle ve öğrencilerle bir araya geldi. Kılıç, anaokuluna ve ilkokula yeni başlayan öğrencilere hediyelerini verdi. Kılıç, öğrencilerle ve aileleriyle tek tek ilgilenip sohbet etti.

"AİLELERİN EĞİTİM YÜKÜNÜ AZALTMAYA ÇALIŞTIK"

Maltepe Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirten Başkan Kılıç, "Maltepe'de çok sayıda okulun boya ve bakım tadilatlarını tamamladık. Sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında Maltepeli ailelerin eğitim yükünü azaltmaya çalıştık. Maltepeli öğrencilerimize eğitim alanında desteklerimiz devam edecek. Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrenci ve öğretmenlerimize olmak üzere tüm toplumumuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hediyelerini çok sevdiğini ifade eden öğrenciler, Başkan Kılıç'a teşekkürlerini iletti.