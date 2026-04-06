Malatyalı öğrencilerden uluslararası matematik başarısı

Malatya Mehmet Emin Bitlis İlkokulu öğrencileri, uluslararası American Mathematics Olympiad 2025'te 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Okul Müdür Yardımcısı Süleyman Ekici, bu başarının disiplinli çalışma ve özverinin bir ürünü olduğunu dile getirdi.

American Mathematics Olympiad (AMO) 2025 sonuçları açıklandı. Analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin ölçüldüğü, 39 ülkeden yaklaşık 43 bin öğrencinin katıldığı olimpiyatta Malatya Mehmet Emin Bitlis İlkokulu öğrencileri, dünya sıralamasında derece elde etti.

Yarışmada Mehmet Dinçer altın madalya kazanırken, Zeynep Leyla Bayram ve Asya Dinçer bronz madalya elde etti.

Okul Müdür Yardımcısı Süleyman Ekici, öğrencilerin elde ettiği başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Ekici, öğrencilerin uluslararası bir platformda önemli bir başarı gösterdiğini ifade ederek, bu sonucun disiplinli çalışma ve özverinin bir ürünü olduğunu söyledi.

Ekici ayrıca, elde edilen derecelerin hem okul hem de Malatya adına önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı