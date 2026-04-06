Malatyalı öğrencilerden uluslararası matematik başarısı

Malatya'da ilkokul öğrencileri uluslararası matematik olimpiyatında 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

American Mathematics Olympiad (AMO) 2025 sonuçları açıklandı. Analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin ölçüldüğü, 39 ülkeden yaklaşık 43 bin öğrencinin katıldığı olimpiyatta Malatya Mehmet Emin Bitlis İlkokulu öğrencileri, dünya sıralamasında derece elde etti.

Yarışmada Mehmet Dinçer altın madalya kazanırken, Zeynep Leyla Bayram ve Asya Dinçer bronz madalya elde etti.

Okul Müdür Yardımcısı Süleyman Ekici, öğrencilerin elde ettiği başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Ekici, öğrencilerin uluslararası bir platformda önemli bir başarı gösterdiğini ifade ederek, bu sonucun disiplinli çalışma ve özverinin bir ürünü olduğunu söyledi.

Ekici ayrıca, elde edilen derecelerin hem okul hem de Malatya adına önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. - MALATYA

