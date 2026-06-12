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"Afet Sonrası Öğretmenlerde Psikososyal İyileşme Programı" tamamlandı

'Afet Sonrası Öğretmenlerde Psikososyal İyileşme Programı' tamamlandı
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Malatya'da, afet sonrası öğretmenlerin psikososyal iyileşmesi için yürütülen TSM temelli psikodrama müdahaleleri projesi tamamlandı. Katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

Malatya'da "Afet Sonrası Öğretmenlerde Psikososyal İyileşme Programı: TSM Temelli Psikodrama Müdahaleleri" projesi tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Afet Sonrası Öğretmenlerde Psikososyal İyileşme Programı: TSM Temelli Psikodrama Müdahaleleri" projesi başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan katılımcılara düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Törene Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Programda konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, afetlerin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik etkilerinin de uzun süre devam ettiğini belirterek, "6 Şubat depremlerinin ardından bölgemizde eğitim camiasının yeniden güçlenmesi ve öğretmenlerimizin psikososyal açıdan desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu proje sayesinde öğretmenlerimizin yaşadıkları zorlu süreci daha sağlıklı şekilde yönetmelerine katkı sağlandığına inanıyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı olarak bölgemizin kalkınmasına yönelik çalışmalarımızın yanı sıra insan odaklı sosyal projeleri de desteklemeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm paydaşları ve programa katılım sağlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise öğretmenlerin afet sonrası süreçte üstlendikleri kritik role dikkat çekerek, "Öğretmenlerimiz, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen öğrencilerimizin yanında olmaya devam etti. Bu süreçte onların psikolojik dayanıklılıklarının artırılması ve mesleki motivasyonlarının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Psikodrama temelli müdahalelerle gerçekleştirilen bu programın öğretmenlerimizin hem bireysel iyilik hallerine hem de eğitim ortamlarına olumlu katkılar sunduğunu düşünüyoruz. Desteklerinden dolayı Fırat Kalkınma Ajansına teşekkür ediyor, programa katılan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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