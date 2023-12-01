Malatya'da Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Malatya'da, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır başkanlığında Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, işletmelerde beceri eğitimi, projeler ve öğrencilerin okula devam konuları görüşüldü.

Malatya'da, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır başkanlığında Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıda, işletmelerde beceri eğitimi, projeler ve öğrencilerin okula devam konuları görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin nitelikli insan gücü ihtiyacı düşünüldüğünde, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik geliştirilecek stratejiler ve politikaların büyük önem taşıdığını belirtti.

Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir Türkiye'nin geleceğinin eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçtiğini aktaran Bakır, "Bunda da mesleki eğitiminin payı oldukça büyüktür. Gençlerin mesleki teknik eğitime yönlendirilmesi gerekir. Böylelikle yetiştirilecek nitelikli iş gücünün ekonomiye kazandırılması sağlanmış olur. Nitelikli mesleki teknik eğitim alınarak sanayi, bilişim ve hizmet sektörlerinde istihdam sağlanmış olur." diye konuştu.