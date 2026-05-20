Malatya'da üniversiteler de tatil

Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından okullar ve üniversiteler 1 gün tatil edildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından kentteki okulların yanı sıra İnönü Üniversitesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde eğitime 1 gün ara verildi.

Her iki üniversitenin de sınavları daha önce planlanan takvime uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. - MALATYA

