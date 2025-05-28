ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Çevre Bilinci Eğitimi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile ASELSAN'ın ortaklaşa düzenlediği 8'nci Çevre Resim Yarışması'nda dereceye giren lise öğrencileri belirlendi.

ASELSAN, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü iş birliğinde lise öğrencileri arasında 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre Resim Yarışması düzenledi. Öğrencilerin okulda, evde, işte ve günlük hayatın her aşamasında biyoçeşitliliğin korunması için hayallerini resmettiği yarışmada kazananlar belli oldu. 'Biyoçeşitliliğin Önemi ve Onu Korumak İçin Yapabileceklerimiz' temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya 57 ilden lise öğrencileri katıldı.

Değerlendirme Komisyonunun yaptığı sıralamaya göre Birincilik Ödülünün sahibi Balıkesir Edremit Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Azra Akdeniz oldu. İkincilik Ödülünü Mersin Akdeniz Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinden 9'uncu sınıf öğrencisi Ece Yüksel Demircioğlu kazanırken, Üçüncülük Ödülünün sahibi ise Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi 9'ncu sınıf öğrencisi Yağmur Koçak oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssünde gerçekleştirilen törenle verildi. Törene ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü yetkilileri, Değerlendirme Komisyonu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

ASELSAN CEO'su Akyol, yarışmada birincilik ödülünü kazanan Azra Akdeniz'e tam altın, ikinci olan Ece Yüksel Demircioğlu'na yarım altın, üçüncü olan Yağmur Koçak'a ise çeyrek altın takdim etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELENİN LİDERİ

ASELSAN, Türkiye'deki savunma sanayi şirketleri arasında Karbon Saydamlık Projesi (CDP/Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği çalışmasına katılan ilk şirket olma özelliğini taşıyor. Aldığı puanlarla iklim değişikliği yönetiminde dünyadaki önemli savunma sanayii liderleri arasında yer alan ASELSAN, sürdürülebilir bir dünya için milli güç olmayı sürdürüyor.

Çevreyi gelecek nesillere bırakılacak bir miras olarak gören ASELSAN, akıllı şehir sistemleri ve yenilenebilir enerji çözümleri gibi ürünlerle iklim değişikliğiyle mücadele ediyor. ASELSAN, 2050 yılı net sıfır emisyon hedefini belirleyen ASELSAN'ın Ankara'daki tüm teknoloji üslerinde elektriğin yenilenebilir enerjiden karşılanması için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda ASELSAN'da yeni çatı-gün sistemi, ısı-gün sistemi ve gri su sistemleri teknoloji üslerine kazandırıldı. Tüm teknoloji üslerinde iklim değişikliğiyle mücadele ve çevreye saygı anlayışıyla yeşil alan miktarı artırıldı. 2019 yılında Sıfır Atık Sistemi oluşturan ASELSAN'da, 2009 yılından bu yana karbon emisyonları izleniyor.